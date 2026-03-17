Ministerul Mediului explică riscurile contaminării Nistrului. La punctul de captare de la Cosăuți limita admisă de produse petroliere este critică / VIDEO

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a lansat un avertisment ferm privind riscurile majore la care este expusă populația în urma dezinformărilor vehiculate în spațiul public referitoare la poluarea râului Nistru. Într-o replică adresată primarului de Chișinău, Ion Ceban, ministrul subliniază că securitatea sanitară a cetățenilor prevalează asupra oricăror presiuni politice, refuzând categoric pomparea apei cu urme de hidrocarburi în robinetele locuitorilor din Bălți, transmite moldpres.md

Principalul punct de dispută îl reprezintă calitatea testelor efectuate de autoritățile municipale din capitală. În timp ce primarul Ceban susține că situația este sub control, Guvernul atrage atenția că analizele prezentate de acesta sunt irelevante pentru criza actuală, deoarece nu vizează substanțele petroliere.

„Primarul spune că face analize din oră în oră și totul este bine. Poate să le facă și din minut în minut, ele sunt inutile și insuficiente pentru a garanta siguranța consumului de apă. Analizele prezentate de el nu conțin date despre substanțele petroliere, anume ele fiind un pericol pentru oameni”, a declarat Gheorghe Hajder.

Conform oficialului, în timp ce Primăria Chișinău operează cu indicatori precum pH-ul apei, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) monitorizează concentrațiile de petrol la fiecare 6 ore, singurele date relevante pentru a decide dacă apa este potabilă sau nu.

Deși situația s-a îmbunătățit ușor în ultimele 14 ore, datele oficiale de laborator arată că limita maximă admisă (LMA) de produse petroliere, fixată la 0,1 mg/l, este în continuare depășită în puncte critice de captare:

Naslavcea: 0,2 mg/l (de două ori peste limită);

0,2 mg/l (de două ori peste limită); Cosăuți (sursa de alimentare pentru Bălți): 0,2 mg/l (depășire critică);

(sursa de alimentare pentru Bălți): 0,2 mg/l (depășire critică); Rezina: 0,3 mg/l (cea mai mare concentrație raportată);

0,3 mg/l (cea mai mare concentrație raportată); Oxentea / Vadul lui Vodă: 0,1 mg/l sau sub această limită (apa este considerată sigură în aceste zone).

De asemenea, Guvernul a respins categoric solicitarea primarului Ceban de a livra „apă tehnică” în rețeaua din Bălți. Argumentul autorităților centrale este dublu: riscul de ingerare accidentală și contaminarea iremediabilă a infrastructurii.

„Cum garantează primarul că niciun copil sau bătrân nu va bea din greșeală apa pe care propune să o pornim în robinete? Mai mult, dacă dăm acum apă în rețea, știind că are substanțe petroliere, vom intoxica rețeaua. Dacă substanțe precum toluenul și benzenul ajung în țevi, curățarea rețelei ar putea dura între una și două luni”, a avertizat Hajder.

Oficialul a catalogat propunerea de a furniza apă tehnică prin rețeaua de apă potabilă drept „extrem de iresponsabilă și periculoasă”.

Până la scăderea concentrațiilor de poluanți sub limita admisibilă, Guvernul anunță că va continua furnizarea apei potabile prin intermediul cisternelor. Ieri, aproape 100 de tone de apă au fost trimise către municipiul Bălți, iar ajutorul continuă și pe parcursul zilei de astăzi.

Decizia de a relua pomparea apei în sistemul centralizat rămâne condiționată strict de rezultatele testelor de laborator de astăzi. Mesajul Ministerului Mediului este unul tranșant: sănătatea publică nu este negociabilă, iar apa va curge la robinete doar atunci când va fi 100% sigură pentru consum.