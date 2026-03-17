Doi locuitori ai satului Nimereuca au tăiat ilegal 32 de arbori, provocând mediului un prejudiciu de 3.200 de lei

Inspectorii de mediu din Soroca au depistat, în cadrul unei razii de control, un caz de tăiere ilegală a arborilor din perdelele forestiere de protecție ale traseului Nimereuca–Cerlina. În urma verificărilor, s-a constatat că au fost tăiați ilegal 32 de arbori de specia arțar, cu diametrele la cioată cuprinse între 8 și 20 cm. Acțiunea a provocat mediului un prejudiciu estimat la 3200 de lei.

Ca urmare a investigațiilor desfășurate de inspectorii de mediu, au fost identificați făptuitorii – doi locuitori ai satului Nimereuca. În privința acestora au fost întocmite procese-verbale cu privire la contravenție, conform prevederilor legislației în vigoare, fiind sancționați cu amenzi în mărime de 2500 de lei fiecare.

Masa lemnoasă rezultată în urma tăierilor ilegale a fost transmisă primăriei din Nimereuca pentru a fi luată la evidență contabilă, conform procedurilor legale.