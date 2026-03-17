În plină criză de apă, întreprinderea Apă Soroca ajută Spitalul Clinic din Bălți.

  Un gest care „trădează” bunătatea și dorința de a ajuta pe cei căzuți la nevoie a fost făcut de Fabrica de producere și îmbuteliere a apei minerale Soroca, director Igor Danii (foto).
   Sorocenii au reacționat prompt la criza de apă cu care se confruntă municipiul Bălți, iar donația celor de la Apă Soroca a fost redirecționată către Departamentul pediatrie, unde în prezent sunt internați peste 130 de copii și mame. „Aducem sincere mulțumiri fabricii de producere și îmbuteliere a apei minerale naturale – Apa Soroca, pentru sprijinul acordat în criza apei. Acesta este un gest de solidaritate și responsabilitate față de sistemul medical”, au spus reprezentanții Spitalului clinic din Bălți.
   În astfel de momente, solidaritatea contează enorm. Ajutăm cum putem atunci când o comunitate întreagă suferă din cauza poluării din Nistru. Un sincer mulțumesc tuturor persoanelor care nu rămân nepăsătoare.

