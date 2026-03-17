Gunoi depozitat lângă un teren de joacă în Volovița / VIDEO

Mai multe mașini încărcate cu gunoi au fost aduse recent în satul Volovița, raionul Soroca. Deșeurile au fost descărcate într-o zonă frecventată de copii, chiar lângă un teren de joacă. Imaginea a stârnit nemulțumirea oamenilor din localitate, care spun că situația a devenit greu de tolerat.

Potrivit localnicilor, gunoiul ar fi fost adus la indicația primarului, Iulian Colesnic. Oamenii afirmă că nu au fost informați din timp și nu înțeleg de ce a fost ales anume acest loc pentru depozitare.

Contactat pentru o reacție, primarul a spus că gunoiul va fi sortat. Materialele care pot fi folosite vor fi selectate și utilizate pentru repararea unui drum din sat. Potrivit lui, această soluție ar ajuta la îmbunătățirea infrastructurii locale.

Unii locuitori resping această explicație. Ei spun că locul ales este periculos pentru copii și afectează mediul din zonă.

„Primarul a procedat foarte urât. Am 80 de ani, dar așa ceva nu am văzut”, a spus o localnică.

Oamenii cer ca deșeurile să fie evacuate cât mai repede și duse într-un loc special amenajat. Ei așteaptă o soluție clară din partea autorităților locale.