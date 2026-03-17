Concert dedicat mamelor organizat de ansamblul „Bujoreii” la Soroca / GALERIE FOTO

De către

Ansamblul vocal „Bujoreii”, condus de Tatiana Rudei, a organizat un concert cu genericul „Mama – cânt de primăvară”. Evenimentul a adunat în sală părinți, copii, bunici și iubitori de muzică din Soroca.

Copiii din ansamblu au urcat pe scenă și au interpretat melodii dedicate mamelor și primăverii. Vocile lor au transmis emoții sincere, iar publicul i-a răsplătit cu aplauze.

Un moment care a atras atenția a fost surpriza pregătită de Călin și Daniel pentru părinții lor, Anatol și Tatiana Rudei, dar și pentru toate mamele din sală. Gestul a emoționat publicul.

1 de 10

Scenariul și prezentarea concertului au fost realizate de Renata Țenti, conducătoarea cercului „Actori în Devenire”. Elevii acestui cerc au venit în fața publicului cu un moment poetic dedicat primăverii.

La final, Olga Fornea, directorul Centrul de Creație al Copiilor și Adolescenților „Speranța”, a felicitat copiii pentru talent și pentru emoțiile transmise pe scenă.

Decorul scenei a fost realizat de Olga Ranga, conducătoarea cercului „Lumia Origami”, care a contribuit la atmosfera de sărbătoare.

Prin acest concert, ansamblul „Bujoreii” a adus în prim-plan frumusețea primăverii și respectul față de mame. Evenimentul a lăsat emoții frumoase în rândul celor prezenți.