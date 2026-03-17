Tinerii luptători de greco-romane, din Soroca, au câștigat, la un turneu internațional, cinci locuri premiante

Recent, în orașul Ialoveni s-a desfășurat un Turneu internațional la luptele greco-romane, la care au participat și câțiva discipoli ai Școlii Sportive din municipiul Soroca, ghidați de antrenorii Serghei Tâmco (directorul școlii), Serghei Marchitan și Roman Oleinic.

Astfel, luptătorii soroceni au revenit acasă cu cinci locuri premiante: Nikita Fornea a urcat pe prima treaptă a podiumului de premiere, la categoria de greutate 30 kg., locul II a fost câștigat de Chiril Radița (25 kg.), Damian Melnic (38 kg.), Artiom Smetanca (35 kg), iar Augustin Curoșu a intrat în posesia medaliei de bronz! Bravă, tinerilor luptători și antrenorilor lor! (Foto: Serghei Tâmco)

 

 

 


Articolul precedentÎn raionul Drochia a fost depistat un caz de rabie
Articolul următorConcert dedicat mamelor organizat de ansamblul „Bujoreii” la Soroca / GALERIE FOTO
ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

