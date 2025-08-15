Agricultorii din Soroca au încheiat secerișul cu sărbătoarea „Ultimul snop” / VIDEO

Astăzi, la Instituția Publică Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”, a avut loc sărbătoarea „Ultimul snop”, eveniment care marchează încheierea recoltării culturilor cerealiere de grupa I. Manifestarea face parte din campania „Secerișul 2025” și a fost organizată de Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului Raional Soroca.

Potrivit datelor oficiale, în acest an, agricultorii din raion au strâns recolta de pe o suprafață de peste 20 000 de hectare de culturi de prima grupă. Rezultatele sunt mai bune decât în anii precedenți, ceea ce confirmă o roadă mai bogată în 2025.

În cadrul festivității, autoritățile raionului au oferit agricultorilor diplome de apreciere, premii bănești și colaci preparați din grâul nou. Distincțiile au fost acordate celor care au contribuit în mod deosebit la recoltarea și valorificarea culturilor.