Pistol pneumatic și sute de proiectile, ascunse sub roata de rezervă

Recent, funcționarii postului vamal Leușeni, sectorul „Ieșire pasageri”, în cadrul controlului coordonat cu inspectorii vamali din România și în baza analizei de risc, au supus verificărilor de specialitate un autovehicul de model Mercedes C-Class, care se deplasa din Republica Moldova spre Italia.

Conducătorul auto, un bărbat cu dublă cetățenie, moldovenească și italiană, în vârstă de 20 de ani, a declarat că nu transportă mărfuri și nu deține obiecte ce necesită a fi declarate autorității vamale. Totuși, verificările minuțioase au contrazis afirmațiile inițiale, informează customs.gov.md

Sub roata de rezervă a mijlocului de transport au fost depistate un pistol pneumatic cu calibrul 4,5 mm, 1 479 bile marca de același calibru, 454 capse din plumb, calibrul 4,5 mm, un încărcător gol și un spray de 200 ml. Toate aceste bunuri erau nedeclarate autorității vamale.

Conform procedurilor prevăzute de Regulamentul de funcționare a punctului de trecere a frontierei de stat Albița (RO) – Leușeni (MD) rutier, bunurile au fost ridicate și transmise autorităților de control ale Părții române pentru continuarea investigațiilor.