VOX: Ce drum aleg absolvenții după liceu?

Anii de liceu s-au încheiat pentru promoția acestui an, lăsând în urmă amintiri frumoase, experiențe importante și prietenii trainice. În curând va începe un nou an școlar, iar noi am fost curioși să aflăm ce fac absolvenții, cum își văd viitorul și ce planuri au după liceu. Unii dintre ei se pregătesc să urmeze universități din țară, alții își îndreaptă privirea către studiile peste hotare; unii și-au descoperit deja domeniul în care vor să se afirme, alții încă își caută drumul potrivit.

Pentru a afla mai multe, le-am adresat câtorva absolvenți întrebări cu privire la planurile lor, continuarea studiilor aici, acasă sau peste hotare, domeniile care îi atrag și sfaturile pe care le-ar oferi colegilor mai mici.

Raneta Eugen: Liceul este deja o etapă încheiată pentru mine, iar următorul pas este înscrierea la o facultate pe o specializare căutată pe piața muncii, care să îmi ofere o carieră stabilă și independență financiară pe termen lung. Am ales să continui studiile în România, datorită burselor generoase, infrastructurii academice moderne și recunoașterii diplomelor în Uniunea Europeană. Pasionat de fizică și informatică, m-am orientat spre „Ingineria Sistemelor”, un domeniu complex și esențial în lumea de azi, cu aplicabilitate de la automatizări industriale și roboți, până la explorarea spațiului. Îi sfătuiesc pe cei mai mici să aleagă cu inima, să rămână curioși și să urmărească împlinirea personală, nu validarea altora. Succesul nu este ceea ce alții cred că e potrivit pentru tine, ci ceea ce te face să te trezești dimineața cu entuziasm.

Osadciuc Anastasia: Planurile mele de viitor includ dezvoltarea profesională și acumularea de experiență practică, în paralel cu perfecționarea continuă. Aleg să îmi continui studiile în țară, fiind convinsă că aici pot construi pas cu pas ceea ce îmi doresc și pot contribui la progresul comunității. Domeniul care mă inspiră cel mai mult este economia, datorită multiplelor posibilități de dezvoltare pe care le oferă, atât la nivel național, cât și internațional. Mesajul meu pentru colegii mai mici este să caute sensul în ceea ce învață și să își urmeze propriile motivații, nu așteptările altora.

Vrâncean Bogdan: Urmează pentru mine o nouă aventură academică, în care studiile universitare vor fi cheia dezvoltării mele profesionale. Voi merge în România, atras de oportunitățile internaționale, precum Erasmus+, dar apreciez și calitatea învățământului din Moldova. După ce am analizat atent direcțiile care mă atrag, am ales să urmez Finanțe și Bănci, domeniu ce oferă perspective solide și programe de master convingătoare. Încă din clasele liceale am simțit o atracție specifică pentru acest domeniu, dar totuși mi-a fost complicat să fac decizia finală, întrucât interesele mele sunt multilaterale. Sfatul meu pentru colegii mai tineri este să își descopere interesele încă din copilărie și să ia decizii bazate pe propriile dorințe, nu pe părerile altora.

Starîș Mădălina: După absolvirea liceului, îmi propun să-mi urmez pasiunea pentru medicină la Facultatea de Medicină și Farmacie din Oradea, specializarea Medicină Generală. Îmi doresc o pregătire solidă care să-mi permită, după rezidențiat, să aleg specialitatea potrivită. Am ales România pentru baza teoretică temeinică, oportunitățile de practică și diploma recunoscută internațional. Deși dermatologia mă atrage cel mai mult, rămân deschisă și altor specialități. Cred că medicina este o profesie nobilă, ce cere responsabilitate și dedicare, iar eu sunt hotărâtă să mă dedic pe deplin salvării viețiilor și îmbunătățirii sănătății oamenilor. Celor mai mici le spun să urmeze un domeniu care le stârnește cu adevărat pasiunea și să fie perseverenți, deoarece doar munca constantă și seriozitatea îi pot ajuta să ajungă acolo unde își doresc.

Baran Ana: Vreau să îmi continui pregătirea într-un domeniu care să îmbine satisfacția personală cu perspectivele profesionale. România este alegerea mea, pentru că oferă un mediu cultural familiar și diplome recunoscute în întreaga Uniune Europeană. Mă atrage Administrația Publică, un domeniu prin care pot contribui la dezvoltarea comunității și la rezolvarea problemelor societății. Sfatul meu pentru colegi este să nu își aleagă profesia după tendințe sau influența altora, ci în funcție de ceea ce îi motivează și pasionează, având curajul să exploreze domenii noi.

Lisnic Constantin: Urmăresc să îmi finalizez studiile universitare, să obțin un loc de muncă în IT și să urmez masterul. Îmi doresc să studiez în străinătate, pentru că universitățile de peste hotare oferă oportunități și avantaje semnificative. Pasiunea mea pentru calculatoare, prezentă încă din copilărie, a fost decisivă în alegerea domeniului. Le recomand celor mai tineri să își descopere devreme interesele și abilitățile, pentru a lua mai ușor deciziile legate de viitoarea carieră.

Reportaj video realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter MoJo: Ecaterina Muntean