Naștere la domiciliu la Soroca Nouă asistată cu succes de echipa de pe ambulanță

De către
OdN
-
0
65

În zorii zilei, emoțiile s-au împletit cu bucuria în Soroca, unde o tânără de 22 de ani a adus pe lume un băiețel sănătos, chiar în propria locuință, sub îngrijirea rapidă și profesionistă a echipei SAMU Soroca.

La ora 05:32, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a primit un apel pentru acordarea asistenței medicale unei femei însărcinate, aflată la 40 de săptămâni de gestație. Pentru intervenție a fost alocată echipa de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) din cadrul SAMU Soroca, care a ajuns la domiciliul pacientei în doar șapte minute.

Medicii au constatat că femeia, aflată la a doua sarcină, prezenta semne clare de travaliu. După doar patru minute de la sosirea echipei, la ora 05:55, pacienta a născut un băiețel de 3.000 de grame, cu scorul Apgar 8. Datorită intervenției prompte și îngrijirii calificate oferite de membrii echipei TIM, nașterea a decurs fără complicații.

Mama și nou-născutul, ambii în stare satisfăcătoare, au fost transportați ulterior la Maternitatea din cadrul IMSP Spitalul Raional Soroca pentru îngrijiri medicale corespunzătoare. Echipa medicală care a participat la intervenție a fost formată din medicul Liviu Gorceag, asistenta medicală Angela Plop și conducătorul autoambulanței Vitalie Purici.

Acest caz subliniază importanța reacției rapide și a profesionalismului echipelor de urgență, care pot face diferența între un moment de criză și unul de fericire. Pentru mama și copilul din Soroca, ziua de astăzi va rămâne una de neuitat, datorită sprijinului prompt al echipei SAMU.


Articolul precedentPublicitate, promovare, marketing – explicate simplu, local, pe înțelesul tuturor.
Articolul următorVOX: Ce drum aleg absolvenții după liceu?
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.