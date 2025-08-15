Mini-maraton de 5 km la Soroca – inițiativa unei tinere din diaspora care a unit comunitatea

O simplă idee născută din pasiunea pentru sport s-a transformat, la Soroca, într-un eveniment care a adunat laolaltă oameni de toate vârstele, dornici să alerge, să se bucure și să susțină mișcarea.

Autoarea acestei inițiative este Olga Veisa, originară din Soroca, stabilită de 10 ani la Praga, în Cehia. De doi ani practică sportul în mod regulat, iar de un an participă intens la maratoanele organizate în capitala cehă. Fiind în vizită acasă pentru o săptămână, Olga a decis să aducă o parte din această energie și în orașul său natal, organizând un mini-maraton de 5 kilometri împreună cu fratele său Dumitru.

„Îmi place enorm să alerg. Acest sport mă relaxează atât mental, cât și fizic. În Praga se organizează multe maratoane, iar participarea îți dă o stare de împlinire și te motivează să mergi mai departe. M-am gândit că și la Soroca am putea încerca ceva asemănător, pentru a ne bucura împreună de mișcare”, ne-a spus Olga Veisa.

Observatorul de Nord a aflat despre acest proiect prin intermediul rețelelor de socializare și a decis să sprijine inițiativa, așa cum o face de fiecare dată cu tinerii implicați în viața comunității. La apelul nostru și al Olgăi s-au alăturat oameni de suflet, printre care Igor Danii, director la „Apa Minerală Soroca”, și Igor Cebanciuc, care au oferit participanților apă răcoritoare.

Pe traseul de 5 kilometri au alergat participanți de toate vârstele, de la cei mai mici – care au venit chiar și pe biciclete pentru a încuraja alergătorii – până la adulți din Soroca și Drochia. Evenimentul a fost plin de entuziasm, zâmbete și energie bună. Mulți dintre participanți și-au făcut cunoștințe noi, au schimbat contacte și deja se gândesc la o următoare ediție.

Organizatorii speră ca acest mini-maraton să devină o tradiție locală și să inspire și alte inițiative asemănătoare. Observatorul de Nord le urează succes și va fi mereu alături de proiecte care aduc oamenii împreună și promovează un mod de viață sănătos.