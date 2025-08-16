Anatol Rudei despre prima chitară, folk și cui îi este recunoscător la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO

De această dată la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este invitat cantautorul Anatol Rudei. Am discutat cu protagonistul nostru despre muzică, importanța textului și folk.

Am mai vorbit cu domnul Rudei despre „Mahala Cucului” din satul de baștină Șestaci, ce se cânta pe timpuri în familie, părinți, prima chitară, modestia valorilor, de ce stă mai în umbră, folk, balade, cum alege poeziile, colaborare cu poeții, venirea la Soroca, muzica digitală creată cu ajutorul inteligenței artificiale, soția Tatiana, feciori, o seară de creație și altele.

