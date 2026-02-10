Toleranță zero față de corupție – doi procurori puși sub acuzare

Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale în care doi procurori sunt învinuiți de comiterea unor fapte de corupție. Unul dintre aceștia este acuzat de corupere activă și trafic de influență, iar cel de-al doilea – de corupere pasivă, informează procuratura.md

Potrivit probelor administrate, în perioada lunii octombrie 2024, unul dintre învinuiți, care activa în calitate de procuror la Procuratura Bălți, fiind abordat de un bărbat pentru a favoriza situația unui învinuit într-o cauză penală aflată în gestiunea organului de urmărire penală al IGPF, Direcția Nord, sub conducerea Procuraturii raionului Edineț, pornită pe bănuiala rezonabilă de organizare a migrației ilegale, a acceptat să intervină. Intervenția solicitată viza eliberarea persoanei de sub arest, scoaterea acesteia de sub urmărire penală și ridicarea sechestrului aplicat asupra mijlocului de transport.

După ce ar fi obținut acceptul celui de-al doilea procuror, acesta i-ar fi confirmat în repetate rânduri terțului posibilitatea soluționării pozitive a speței, solicitând suma totală de 20 000 de euro. La data de 26 octombrie 2024, aflându-se împreună cu terțul într-un automobil parcat în fața unui local din orașul Dondușeni, primul învinuit ar fi primit prima tranșă de bani, în sumă de 15.000 de euro, pentru acțiunile promise. Ulterior, acesta ar fi remis suma respectivă procurorului din Edineț. Peste câteva zile, aflându-se în fața Procuraturii municipiului Bălți, acuzatul ar fi pretins, acceptat și primit personal a doua tranșă de bani. Suma de 5.000 de euro a fost plasată într-un pahar de cafea. Mai târziu, banii au fost retransmiși celui de-al doilea procuror. Învinuiții se află sub control judiciar. Faptele incriminate învinuiților se pedepsesc cu închisoare de până la 7 și, respectiv 10 ani, cu amendă de până la 400 000 și, respectiv, 500 000 de lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de până la 10 ani. Procuratura reiterează politica de toleranță zero față de corupție, indiferent de funcția sau statutul persoanelor implicate, faptele fiind examinate potrivit legii.