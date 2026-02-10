Nu este adevărat că, RM nu dispune de infrastructură și expertiză pentru monitorizarea strictă a reziduurilor de preparate veterinare

ANSA infirmă acuzațiile false privind incapacitatea de testare a reziduurilor de metronidazol în carnea de pasăre. În contextul informațiilor eronate, diseminate în spațiul public, precum că laboratoarele Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) nu au capacitatea de a detecta prezența metronidazolului în produsele din carne de pasăre, ANSA califică aceste afirmații ca fiind false, nefondate și de natură să inducă în eroare consumatorii, afectând nejustificat imaginea sistemului național de control al siguranței alimentelor.

Astfel, aducem la cunoștința publicului larg următoarele precizări tehnice și oficiale:

Republica Moldova dispune de infrastructura necesară și expertiza tehnică pentru monitorizarea strictă a reziduurilor de preparate veterinare. Instituția abilitată Laboratorul de stat Centrul Național Sănătatea Animalelor Plantelor și Siguranța Alimentelor deține metode validate și acreditate, echipamente de înaltă performanță pentru detectarea substanțelor interzise sau restricționate, inclusiv a metronidazolului în carne, lapte, ouă, miere.

CONCLUZIE În Republica Moldova există laborator oficial care poate testa prezența metronidazolului în carne de pasăre! Controlul reziduurilor de substanțe farmacologic active este parte integrantă a Programului național de monitorizare, implementat anual de ANSA pentru a garanta că produsele de origine animală care ajung pe masa cetățenilor sunt sigure pentru consum.

ANSA solicită persoanelor, platformelor media și formatorilor de opinie care diseminează astfel de informații false să înceteze propagarea mesajelor manipulatorii. Distorsionarea adevărului despre capacitățile laboratorului național nu face decât să creeze panică nejustificată în rândul populației.

Recomandăm cetățenilor să se informeze exclusiv din surse oficiale și să consulte site-ul oficial al ANSA pentru orice clarificări privind siguranța produselor alimentare.

Agenția rămâne dedicată misiunii sale de a proteja sănătatea publică și asigură consumatorii că produsele supravegheate de autoritate corespund normelor de siguranță în vigoare