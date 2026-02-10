„BUGET ESTE”, campanie cu iz de manipulare a Primăriei Chișinău

În spațiile publice din mun. Chișinău, dar și pe site-urile municipalității, a fost lansată o campanie cu genericul „BUGET ESTE”, inoculându-se astfel ideea că municipalitatea are un buget aprobat. În realitate, acesta nu există, primăria mun. Chișinău operând cu un buget provizoriu. Acest lucru este recunoscut chiar de primărie pe site-ul său oficial, însă omis în materialele de promovare.

Mesajul campaniei poate fi văzut pe unele afișe din capitală, dar și auzit în mijloacele de transport public din Chișinău, unde zilnic spoturi dedicate anunță călătorii că ar exista un buget al capitalei și că din resursele acestuia „Chișinăul se dezvoltă”.

Pe site-ul primăriei, ale preturilor și întreprinderilor municipale apare un banner „BUGET ESTE”, care duce spre o pagină dedicată campaniei.

Aceasta conține descrierea succintă a unor proiecte despre care primăria afirmă că sunt realizate din fondurile bugetului.

Culoarea campaniei „BUGET ESTE” este verdele. Aceeași culoare o are partidul MAN, doar cu o nuanță mai închisă

Campania de promovare a ideii că Chișinăul are buget este promovată de primărie și pe rețelele de socializare (aici, aici, aici, aici sau aici), dar și de partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN), condus de primarul Ion Ceban.

Aceasta vine în contextul discuțiilor din spațiul public despre lipsa unui buget aprobat al municipalității. Consilierii municipali din mai multe partide (în special cei din PSRM și PAS) îl acuză pe primarul Ion Ceban și pe consilierii MAN de lipsa bugetului. În același timp, Ceban și reprezentanții MAN afirmă că de vină sunt consilierii municipali din PAS și PSRM, care ar refuza să voteze bugetul propus de administrația Ceban. Consilierii PAS și PSRM au criticat în repetate rânduri proiectul de buget propus de municipalitate.

Ultimul buget a fost aprobat în 2024

Precizăm că municipiul Chișinău a funcționat fără buget aprobat de Consiliul Municipal și în anul 2025. Ultimul buget aprobat al capitalei a fost cel din 2024.

Deși legea privind finanțele publice locale prevede că autoritățile publice locale trebuie să aprobe bugetul pentru anul viitor până la data de 10 decembrie a anului curent, în mun. Chișinău bugetul se aprobă frecvent cu întârzieri. În 2024, acesta a fost aprobat tocmai la sfârșitul lunii iulie.

ESTE sau NU ESTE buget?

Afirmația „BUGET ESTE” nu corespunde adevărului, întrucât nu există, deocamdată, un buget aprobat al mun. Chișinău pentru anul 2026, lucru pe care-l recunoaște inclusiv primăria pe site-ul său: „Primăria Chișinău continuă să lucreze și în 2026 în baza bugetului provizoriu, măsură prevăzută de lege”. În acest sens, corectă ar fi afirmația „ESTE BUGET PROVIZORIU”, aspect omis atât în spoturile din transportul public, cât și pe afișele din spațiul public.

Bani publici pentru o campanie care stârnește confuzie

Campania „BUGET ESTE” e promovată de Primăria Chișinău pe afișe, în spoturi informative, pe site-urile municipalității și pe rețelele sale de socializare.

Aceste activități au loc în condițiile în care capitala nu are un buget aprobat. Cu alte cuvinte, banii publici dintr-un buget care nu este încă aprobat sunt folosiți pentru a inocula ideea că municipalitatea are un buget.

Mihai Avasiloaie, Stopfals.md