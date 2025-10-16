Când toamna atinge Soroca, orașul se transformă într-un tablou viu — fiecare stradă devine o poveste / VIDEO

Când toamna atinge Soroca, orașul se transformă într-un tablou viu — fiecare stradă devine o poveste, iar frunzele care cad scriu poezia naturii. În lumina blândă a acestui anotimp, Soroca respiră liniște, nostalgie și frumusețe, amintindu-ne, cum spunea Albert Camus, că „toamna e a doua primăvară, când fiecare frunză devine o floare.”

Toamna la Soroca nu este doar o schimbare de anotimp, ci o stare de suflet. De pe malul Nistrului până la cetate, culorile se împletesc într-un dans cald de galben, roșu și arămiu, oferind o priveliște pe care localnicii și vizitatorii o trăiesc ca pe un ritual anual.

Reporter: Cristina Badarev