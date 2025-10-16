Când toamna atinge Soroca, orașul se transformă într-un tablou viu — fiecare stradă devine o poveste / VIDEO

Când toamna atinge Soroca, orașul se transformă într-un tablou viu — fiecare stradă devine o poveste, iar frunzele care cad scriu poezia naturii. În lumina blândă a acestui anotimp, Soroca respiră liniște, nostalgie și frumusețe, amintindu-ne, cum spunea Albert Camus, că „toamna e a doua primăvară, când fiecare frunză devine o floare.”

Toamna la Soroca nu este doar o schimbare de anotimp, ci o stare de suflet. De pe malul Nistrului până la cetate, culorile se împletesc într-un dans cald de galben, roșu și arămiu, oferind o priveliște pe care localnicii și vizitatorii o trăiesc ca pe un ritual anual.

Video realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter: Cristina Badarev


