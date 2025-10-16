„Republica Moldova are cel mai mare potențial să adere rapid la UE”

Republica Moldova este percepută astăzi la nivelul Uniunii Europene ca țara cu cel mai mare potențial de a adera rapid la blocul comunitar, a declarat eurodeputatul Victor Negrescu în emisiunea „Noi și Europa” de la Radio Moldova. Potrivit oficialului european, progresul Chișinăului în ultimele luni a fost semnificativ, transmite hmoldova1.md

„Avem un screening legislativ complet realizat la finalul lui septembrie, avem un screening bilateral care pregătește Republica Moldova pentru începerea negocierilor pe cluster finalizat în octombrie. În sensul acesta, este un sprijin larg la nivelul Uniunii Europene, din partea tuturor partidelor politice europene pentru a sprijini acest efort de aderare. Într-adevăr, vor fi negocieri ample, de îndată ce ele vor începe pe capitole – anumite subiecte care vor necesita o abordare mai complexă. Însă suntem încrezători că la Chișinău există și implicarea, și devotamentul, și ambiția necesară pentru a finaliza destul de rapid acest proces”, a declarat Victor Negrescu.

Acum, pentru a începe negocierea pe clustere este nevoie de consens, de unanimitate la nivelul Consiliului European, iar Republica Moldova este conectată cu Ucraina, a explicat Victor Negrescu. Oficialul a menționat că, deși este probabil ca Ungaria să-și mențină poziția până la alegerile parlamentare din primăvara anului 2026, procesul nu trebuie înghețat.

„Există câteva soluții alternative. O soluție este cea prezentată de președintele Consiliului European de a schimba procedura de vot de la unanimitate la majoritate și atunci nu ar fi niciun fel de problemă. O altă soluție evaluată pe care am lansat-o în dezbatere este ca Republica Moldova să înceapă negocierile pe capitole la nivel tehnic până când întrunim acel consens politic, pentru că probabil că la Budapesta, fiind un context preelectoral, nu există un foarte mare apetit în a schimba poziția”, a comentat eurodeputatul Victor Negrescu.

În același timp, Victor Negrescu a reiterat disponibilitatea Comisiei Europene pentru Extindere de a sprijini un ritm accelerat de negocieri, chiar dacă deschiderea simultană a tuturor capitolelor va necesita un efort logistic și administrativ considerabil.

Precizăm, în context, că viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se află într-o vizită de lucru la Bruxelles, unde participă la evenimente de nivel înalt dedicate procesului de extindere a Uniunii Europene. Pe parcursul vizitei, Cristina Gherasimov are programate întrevederi cu mai mulți oficiali europeni.