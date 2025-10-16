Călătoriile cu autocarul s-ar putea scumpi cu cel mult 20 la sută, începând cu luna martie 2026.

 Prețul biletelor pentru transportul rutier de pasageri s-ar putea modifica după ce calculul acestora va fi făcut în baza unor noi reguli, ce vor ține cont de costurile reale ale operatorilor și de interesul călătorilor.

Noile prevederi au fost incluse într-o Metodologie aprobată de Guvern, care va intra în vigoare în luna martie 2026. Potrivit autorilor proiectului, prețurile biletelor calculate conform noii metodologii ar putea crește cu cel mult 20 la sută, în condițiile în care costurile de exploatare rămân aceleași.


