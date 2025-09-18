Începerea tipăririi buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie

Dorina Cioca
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că joi, începând cu ora 10:00, la Combinatul Poligrafic din Chișinău va începe tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie 2025.

Buletinele vor fi folosite în toate secțiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova.

Conform Codului electoral, la acest proces pot fi prezenți reprezentanții concurenților electorali, observatorii acreditați și mass-media. Aceștia vor avea posibilitatea să urmărească întregul proces, de la tipărirea buletinelor, la confecționarea matriței și până la lichidarea acesteia după utilizare.

CEC subliniază că transparența procesului este esențială pentru buna desfășurare a alegerilor și pentru încrederea cetățenilor în rezultatele scrutinului.


