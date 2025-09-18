Captură de 200.000 de țigări în Nordul țării / VIDEO

O rețea de contrabandă cu țigări a fost destructurată în Nordul Republicii Moldova, în urma unor percheziții desfășurate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și Poliția de Frontieră.

Potrivit oamenilor legii, au fost ridicate aproape 200.000 de țigări, care urmau să fie trecute ilegal peste Prut, spre România, pentru a fi vândute pe piața neagră.

Acțiunile au fost parte a operațiunii „Tabachera”, desfășurată în cooperare cu autoritățile din Botoșani și cu sprijinul agențiilor europene SELEC și Eurojust. În total, au fost efectuate 18 percheziții în mai multe localități din raioanele Briceni și Edineț, inclusiv în orașul Lipcani.

Polițiștii au descins într-o spălătorie auto și într-un depozit, de unde au fost ridicate cantități mari de țigări. La operațiune au participat și polițiștii din cadrul Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”.

Perchezițiile au vizat 12 persoane, cu vârste între 30 și 63 de ani. Deocamdată, acestea sunt cercetate în libertate, beneficiind de garanțiile procedurale și de prezumția de nevinovăție, conform legii.

Țigările ridicate au fost indisponibilizate, iar ancheta este în desfășurare. Autoritățile urmează să stabilească întreaga schemă de contrabandă și să tragă la răspundere persoanele implicate.

Sursa video: Poliția Republicii Moldova