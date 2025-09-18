Să nu spuneți că nu ați știut: Primăria Soroca își redeschide astăzi ușile pentru a asculta cetățenii

Locuitorii municipiului Soroca sunt invitați astăzi, 18 septembrie 2025, la ora 14:00, să participe la consultările publice privind mai multe proiecte de decizie de interes major, între care se numără alocarea unui grant pentru renovarea Gimnaziului „Dumitru Matcovschi”, defrișarea unor arbori din spațiile verzi și modificarea bugetului local.

Consultările publice vor avea loc în Biroul 414 al Primăriei municipiului Soroca, unde vor fi puse în discuție cinci proiecte de decizie cu impact asupra comunității. Printre acestea se regăsește aprobarea grantului oferit de Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, destinat implementării proiectului „Renovarea IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi”. Un alt punct sensibil pe ordinea de zi privește defrișarea arborilor din spațiile verzi ale municipiului Soroca, temă care ar putea stârni dezbateri aprinse în rândul cetățenilor.

Totodată, participanții vor putea adresa întrebări și formula opinii în legătură cu:

constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,

audierea raportului privind executarea bugetului Primăriei Soroca pentru primul semestru al anului 2025 ,

modificarea bugetului municipiului pentru anul curent.

Proiectele de decizie și nota informativă pot fi consultate din timp pe pagina oficială a Primăriei Soroca, sau la sediul instituției.

Într-un comunicat al Serviciului de presă al Primăriei Soroca, autoritățile locale subliniază că „prezența și părerea Dumneavoastră contează”, îndemnând cetățenii să participe activ la luarea deciziilor care privesc dezvoltarea orașului.

Consultările publice din 18 septembrie reprezintă o oportunitate pentru soroceni de a-și face vocea auzită pe teme ce vizează atât infrastructura educațională și dezvoltarea locală, cât și protecția mediului și transparența bugetară. Implicarea locuitorilor poate influența în mod direct deciziile care urmează să fie adoptate de Consiliul municipal Soroca.

