Grant de peste 6,6 milioane lei din bugetul republicii pentru renovarea Gimnaziului „Dumitru Matcovschi” din Soroca

Consiliul municipal Soroca a supus consultărilor publice un proiect de decizie privind acceptarea unui grant nerambursabil de 6,67 milioane lei, oferit de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, pentru renovarea Gimnaziului „Dumitru Matcovschi”.

Proiectul prevede implementarea lucrărilor de reparație capitală la instituția de învățământ, finanțarea fiind integral acoperită din grantul acordat. Conform documentului, contractul de finanțare va fi semnat de primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, care va reprezenta autoritatea locală în relația cu instituțiile centrale.

Pe lângă grantul nerambursabil, administrația publică locală va acoperi din bugetul municipal suma de 75.000 lei, destinată serviciilor dirigintelui de șantier. Totodată, implementarea proiectului va fi coordonată de o echipă nominală, formată dintr-un coordonator, un asistent și un contabil de proiect, care vor fi desemnați prin dispoziția primarului.

În nota informativă se menționează că suma alocată trebuie valorificată în decurs de cinci luni de la semnarea contractului de finanțare. Proiectul de decizie a fost plasat pe site-ul oficial al Primăriei Soroca și transmis pentru consultare consilierilor municipali și altor părți interesate. Recomandările pot fi expediate atât la sediul primăriei, cât și prin e-mail.

După finalizarea etapei de consultări publice și obținerea avizelor comisiilor de specialitate, proiectul urmează să fie dezbătut și aprobat în ședința Consiliului municipal Soroca. Dacă decizia va fi adoptată, lucrările de renovare a Gimnaziului „Dumitru Matcovschi” ar putea începe în următoarele luni, aducând condiții moderne pentru elevi și cadrele didactice.