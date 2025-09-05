La Soroca se propune înființarea ADI: primara Lilia Pilipețchi ar putea semna acordul de constituire după ședința Consiliului Municipal

Primăria municipiului Soroca a lansat spre consultări publice proiectul privind constituirea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), structură menită să coordoneze și să gestioneze în comun proiecte de interes local și regional, precum și servicii publice esențiale. Inițiativa are ca obiectiv creșterea eficienței, atragerea de fonduri și alinierea la standardele europene de bună guvernare.

Proiectul de decizie prevede ca Primăria Soroca să devină membru fondator al ADI, iar primara municipiului, Lilia Pilipețchi, să fie mandatată să semneze actele constitutive și să reprezinte instituția în cadrul noii structuri. Potrivit documentului, Asociația va fi o organizație nonprofit, apolitică, cu personalitate juridică, destinată coordonării și implementării în comun a proiectelor și serviciilor de interes local sau regional. Printre atribuțiile ADI se regăsesc:

elaborarea și aprobarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice;

monitorizarea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară;

încheierea contractelor de delegare a serviciilor către operatori;

identificarea și accesarea fondurilor pentru dezvoltarea comunitară.

Inițiatorii subliniază că scopul central al asociației este îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin modernizarea serviciilor și infrastructurii, dar și prin creșterea capacității de a atrage finanțări externe. „Proiectul de decizie este elaborat și în corespundere cu prevederile din Cartea albă a Bunei Guvernări, elaborată de către Comisia Europeană, care se bazează pe următoarele principii de bază: deschidere, participare, răspundere, eficiență și coerență”, se arată în nota informativă anexată documentului.

Proiectul nu presupune costuri financiare suplimentare pentru administrația locală, urmând ca bugetul ADI să fie constituit din cotizații anuale ale membrilor, granturi, donații și fonduri publice.

Documentul a fost transmis spre avizare Comisiei de buget și finanțe, iar, conform legii privind transparența decizională, acesta a fost publicat pe site-ul Primăriei Soroca și este deschis pentru consultări publice. Cetățenii și alte părți interesate pot trimite sugestii și recomandări către autoritățile locale.

Înființarea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară la Soroca ar putea reprezenta un pas important pentru consolidarea colaborării între autoritățile locale și pentru atragerea de fonduri externe destinate dezvoltării infrastructurii și îmbunătățirii serviciilor publice. Consultările publice vor stabili dacă această structură răspunde așteptărilor comunității și dacă va fi validată în cadrul Consiliului municipal.

Proiectul poate fi consultat AICI.