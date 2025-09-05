Programarea online pentru examenele auto este disponibilă acum și la Soroca

Candidații la obținerea permisului de conducere din municipiile Soroca și Comrat au acum o nouă posibilitate: pot depune online cererile pentru programarea la examenele auto, atât la proba teoretică, cât și la cea practică.

Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că solicitările se fac direct pe site-ul oficial al instituției, în rubrica „Programare prealabilă”. Prin acest serviciu, cei interesați își pot rezerva locul la examen rapid, fără a mai pierde timp la ghișee.

Acest serviciu digital a fost lansat mai întâi în regim de testare în câteva orașe: Cahul, Orhei, Căușeni, Edineț și Ungheni – unde s-a bucurat deja de succes. Doar în câteva luni, din mai și până acum, au fost depuse peste 7 800 de cereri online pentru susținerea examenelor auto.

Această inițiativă se înscrie în eforturile Guvernului de a digitaliza serviciile publice, pentru ca oamenii să aibă acces la ele cât mai ușor, direct de pe telefon sau calculator.