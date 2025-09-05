Defrișări necesare la Soroca: peste 200 de arbori uscați pun în pericol locuitorii municipiului

Un raport fitosanitar prezintă starea alarmantă a spațiilor verzi din municipiul Soroca: 234 de arbori au fost identificați ca uscați, degradați sau slăbiți, iar autoritățile propun defrișarea ori îngrijirea lor prin tăieri de igienă și lucrări de toaletare. Decizia este supusă consultărilor publice, cetățenii având ocazia să participe la procesul de luare a hotărârilor.

La solicitarea Primăriei Soroca, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) a realizat recent o expertiză fitosanitară a vegetației din oraș. Rezultatele sunt îngrijorătoare.

„Pe teritoriul Primăriei municipiului Soroca, au fost examinați 234 arbori din cadrul spațiilor verzi. În urma lucrărilor de examinare s-au depistat 69 arbori uscați (categoria VI), 147 arbori în proces de uscare (categoria IV) și 18 arbori de specii diferite foarte slăbiți (categoria III). Se recomandă efectuarea lucrărilor de îngrijire și conducere a vegetației forestiere prin tăiere de igienă pentru 216 arbori uscați și în proces de uscare (categoria IV și VI). Se recomandă 18 arbori de categoria III de specii diferite în număr de 18 exemplare de efectuat lucrări de îngrijire elagaj artificial.” (Actul nr. 362, ICAS, 11 august 2025)

Raportul arată că cele mai afectate specii sunt plopii (negru și piramidal), molizii, castanii porcești, ulmii și salciile. În cazul lor s-au constatat procente ridicate de uscare a coronamentului (70–90%) sau uscarea completă a trunchiului.

Arborii vizați de defrișare sau elagaj se regăsesc pe principalele artere ale municipiului Soroca și în curțile unor instituții publice:

Str. Independenței – numeroși plopi negri, sălcii și castani porcești cu degradări avansate.

Str. Mihail Kogălniceanu – concentrarea cea mai mare de molizi uscați complet.

Str. Mihai Eminescu și str. Grigore Vieru – arbori de tip platan, castan porcesc și paltin de câmp, în majoritate uscați sau cu trunchiul putrezit.

Str. Alexandru cel Bun și str. Constantin Negruzzi – arbori de esență tare (paltin de munte, nuc comun, tei), afectați de uscarea coronamentului.

Str. Dimitrie Cantemir, Dimitrie Bolintineanu, Mihai Sadoveanu și Anatol Popovici – cazuri multiple de vișini, nuci și paltini degradați.

Dar și în preajma instituțiilor publice – grădinițele nr. 12, 13, 16 și 17, Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” și Liceul Teoretic „Ion Creangă” au arbori care necesită intervenții urgente.

Majoritatea arborilor sunt afectați de uscarea coronamentului între 60% și 90%, iar în unele cazuri s-a constatat putrezirea trunchiului și a ramurilor principale. După obținerea aprobărilor, lucrările vor fi executate de Serviciul de Amenajare și Înverzire.

Decizia este acum la etapa consultărilor publice. Cetățenii pot transmite opinii și recomandări la sediul Primăriei (str. Ștefan cel Mare, nr. 5) sau prin e-mail la adresa primaria.municiul-soroca@apl.gov.md.

Defrișarea arborilor va schimba aspectul mai multor străzi și spații publice din Soroca. Deși intervenția este necesară pentru siguranța cetățenilor și sănătatea mediului urban, aceasta ridică și întrebări despre politica locală de replantare și menținere a echilibrului ecologic.

O atenție specială va trebui acordată înlocuirii arborilor tăiați cu noi plantări, pentru ca Soroca să nu piardă din patrimoniul său verde.