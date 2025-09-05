Stop zvon: „Dacă vom vota pentru Europa, vom avea criză de combustibil, fiindcă el este importat din Rusia…”

Prin târgul Sorocii se aud adesea zvonuri care ajung de la Bujorăuca la Soroca Nouă, sau din Centru la Planul Nou, cât ai zice… Alegeri Parlamentare. Și dacă unele mai tradiționale țin de bârfe sau cazuri mai deocheate, printre ele își fac loc și unele scorneli electorale. Majoritatea din ele sunt lansate cu un scop anume, de a buimăci lumea și a mai rostogoli niște minciunele coapte pe la sediul unor partide pretins patriotice.

Desigur că e mai complicat să te lupți cu ele, până despici firu-n patru, politrucii inventează alte 10 baliverne. Și totuși am decis să nu le ignorăm, ci să încercăm să venim cu contra argumente credibile.

Iată unul dintre ele pescuit într-o mahala a orașului: „dacă vom vota pentru Europa, vom avea probleme cu benzina și motorina, va fi criză, iar ele se vor scumpi fiindcă statul le cumpără din Rusia„.

Să vezi și să nu crezi, de fapt penuria severă de combustibil este una reală în mai multe regiuni ale Federației Ruse și nicidecum în Europa. Prețurile angro la benzină au crescut la ruși cu peste 50 % față de începutul anului, iar în unele regiuni s-a limitat vânzarea la maxim 10 litri per persoană din cauza lipsei acute, nu în zadar șoferii au făcut cozi imense la benzinării.

Dar să revenim la ce ne interesează pe noi, din acest zvon gândit pentru a tulbura apele. Și ca să nu ghicim în ouă, am apelat la cei care cunosc situația reală și monitorizează domeniul – Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, cunoscută și ca ANRE. Iată răspunsul lor:

„După declanșarea războiului din Ucraina, aprovizionarea Republicii Moldova cu produse petroliere se face exclusiv prin Portul Internațional Giurgiulești și pe cale rutieră din România. Iar, produsele petroliere provenite din alte state decât România sunt importate prin porturile navale Constanța și Galați din România.

În perioada 2022 – semestrul I 2025, Republica Moldova a importat preponderent combustibil produs în România, care deține 96,8–98,8 % din importul de benzină, 68,0–83,1 % din importul de motorină și 54,2–70,5 % din importul de gaz lichefiat.

Această tendință se explică prin prezența pe piața autohtonă a companiilor petroliere care dețin rafinării proprii în statul vecin și distanța mică care permite importul pe cale rutieră la costuri relativ mici.

Din celelalte țări producătoare de produse petroliere importate în Republica Moldova în I sem. al anului 2025 pot fi menționate: Turcia – 11,8 % și Bulgaria – 2,5 % (motorină); Bulgaria – 1,2 % (benzină); Egipt – 13 %, Algeria – 6,4 %, Kazahstan – 3,6 %, SUA – 5,6 % (gaz lichefiat).

Conform datelor disponibile, în perioada 2024, semestrul I 2025, din Federația Rusă nu au fost importate produse petroliere. Pentru detalii suplimentare, pe pagina oficială a Agenției, la rubrica „Produse petroliere/Monitorizarea pieței”, sunt publicate rapoartele trimestriale privind piața produselor petroliere din Republica Moldova, inclusiv grafice cu structura importurilor pe țări de origine.”

Deci, baliverne, vorba unui protagonist din filmul artistic a lui Gheorghe Urschi „Cine arvonește, acela plătește”. Dacă auziți și alte zvonuri care nu prea au nimic în comun cu adevărul, le puteți scrie în comentarii sau trimite nouă, pentru a încerca să aflăm cum stau totuși lucrurile în realitate.