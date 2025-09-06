Vreme de început de toamnă la Soroca: soare, nori și temperaturi plăcute

Ziua de astăzi aduce locuitorilor din Soroca o vreme plăcută de început de toamnă, cu temperaturi confortabile și un cer mai mult parțial noros, dar fără precipitații. În primele ore ale zilei, la ora 02:00, termometrele au indicat +16°C, cu vânt slab de 3 m/s și presiune atmosferică stabilă. Spre dimineață, la ora 08:00, valorile au crescut la +18°C, cerul menținându-se parțial noros, iar vântul abia adia cu 2 m/s.

Partea centrală a zilei, ora 14:00, a adus cele mai ridicate valori termice – +27°C, sub un cer parțial noros. Presiunea atmosferică a rămas constantă, la 747 mm, iar vântul a suflat slab, cu 3 m/s, oferind condiții potrivite pentru activități în aer liber.

Spre seară, la ora 20:00, cerul s-a limpezit complet, fără precipitații. Temperatura a coborât la +22°C, ceea ce anunță o noapte liniștită și răcoroasă, specifică începutului de septembrie.

Ziua de sâmbătă, 6 septembrie, se anunță prietenoasă pentru soroceni: fără ploi, cu mult confort termic și o alternanță plăcută de soare și nori. Vremea oferă condiții ideale atât pentru munci agricole, cât și pentru plimbări în oraș sau activități de weekend.