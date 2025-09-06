Vreme de început de toamnă la Soroca: soare, nori și temperaturi plăcute

De către
OdN
-
0
3

Ziua de astăzi aduce locuitorilor din Soroca o vreme plăcută de început de toamnă, cu temperaturi confortabile și un cer mai mult parțial noros, dar fără precipitații. În primele ore ale zilei, la ora 02:00, termometrele au indicat +16°C, cu vânt slab de 3 m/s și presiune atmosferică stabilă. Spre dimineață, la ora 08:00, valorile au crescut la +18°C, cerul menținându-se parțial noros, iar vântul abia adia cu 2 m/s.

Partea centrală a zilei, ora 14:00, a adus cele mai ridicate valori termice – +27°C, sub un cer parțial noros. Presiunea atmosferică a rămas constantă, la 747 mm, iar vântul a suflat slab, cu 3 m/s, oferind condiții potrivite pentru activități în aer liber.

Spre seară, la ora 20:00, cerul s-a limpezit complet, fără precipitații. Temperatura a coborât la +22°C, ceea ce anunță o noapte liniștită și răcoroasă, specifică începutului de septembrie.

Ziua de sâmbătă, 6 septembrie, se anunță prietenoasă pentru soroceni: fără ploi, cu mult confort termic și o alternanță plăcută de soare și nori. Vremea oferă condiții ideale atât pentru munci agricole, cât și pentru plimbări în oraș sau activități de weekend.


Articolul precedentStop zvon: „Dacă vom vota pentru Europa, vom avea criză de combustibil, fiindcă el este importat din Rusia…”
Articolul următorHoroscop zilnic 6 septembrie 2025
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.