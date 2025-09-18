Grecia suspendă extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, după ce acesta este cercetat în România pentru fals

Vladimir Plahotniuc este cercetat în România pentru fals, iar acesta este motivul pentru care Ministerul elen al Justiției a decis să suspende extrădarea sa în Republica Moldova. O sursă juridică din Grecia a declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că fostul lider al Partidului Democrat din Moldova urmează să ofere explicații și unui procuror grec în legătură cu acest dosar, transmite moldova1.

Decizia survine la doar câteva zile după ce o instanță elenă aprobase predarea lui Plahotniuc autorităților de la Chișinău, în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului”, chiar înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Procuratura Generală a Republicii Moldova a confirmat miercuri suspendarea procedurii, menționând că a fost notificată prin canalele Interpol, însă nu a fost indicat oficial niciun motiv.

Amintim că oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost reținut la Atena pe 22 iulie și este deținut în prezent în cea mai mare închisoare elenă.