Mesaje false pe WhatsApp, Signal și Telegram: Atenționarea Agenției pentru Securitate Cibernetică

Dorina Cioca
10

Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) trage un semnal de alarmă pentru toți utilizatorii de aplicații de mesagerie. În ultima perioadă, au apărut tot mai multe mesaje frauduloase de tip phishing, răspândite pe WhatsApp, Signal și Telegram.

Specialiștii explică faptul că aceste mesaje par la prima vedere credibile, folosesc uneori adresări personalizate și includ linkuri sau documente care pot induce în eroare. Scopul atacatorilor este să determine victimele să acceseze linkuri compromise. Odată accesate, acestea pot oferi infractorilor acces la conturile online și la datele personale.

ASC recomandă câteva măsuri simple pentru a nu cădea în capcană:

  • nu accesa linkuri din mesaje suspecte;
  • nu introduce date personale pe site-uri ajunse prin astfel de linkuri;
  • verifică întotdeauna sursa mesajului și, dacă ai dubii, confirmă autenticitatea printr-un apel telefonic sau pe o altă platformă.

Dacă primești un mesaj suspect sau observi o tentativă de acces neautorizat la datele tale, poți raporta cazul la adresa de e-mail: incidente@asc.gov.md.

Agenția pentru Securitate Cibernetică reamintește că vigilența este cea mai bună protecție împotriva atacurilor online. O simplă neatenție poate compromite informații importante și poate permite atacatorilor să îți folosească datele în scopuri ilegale.


