Tentativă de omor la Drochia: a încercat să își ucidă colegul de salon

Un incident grav a zguduit liniștea unui centru de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Gribova, raionul Drochia. În seara zilei de 19 aprilie 2025, un beneficiar aflat în stare de ebrietate a încercat să își ucidă colegul de salon, profitând de starea de neputință a acestuia.

Potrivit materialelor din dosar, agresorul, imobilizat parțial și aflat în cărucior, a luat un cuțit de 22 cm de pe noptieră și i-a aplicat victimei două lovituri în zona pieptului. Rănile – deși periculoase – nu au fost fatale datorită faptului că lama s-a oprit în țesutul osos, iar victima a reușit să fugă din salon și să ceară ajutor.

Atacul a avut loc pe fondul consumului de alcool și al unui conflict verbal. Martorii – alți rezidenți și angajați ai centrului – au relatat că agresorul manifesta frecvent un comportament violent, mai ales atunci când consuma băuturi spirtoase. Asistenții medicali au confirmat că acesta devenise agresiv de-a lungul anilor, lovind anterior și alți beneficiari sau chiar personalul instituției.

Raportul de expertiză medico-legală a stabilit că victima, încadrată în grad de dizabilitate severă, suferea de epilepsie și alte tulburări, însă era capabilă să perceapă realitatea și să recunoască agresiunea.

Judecătoria Drochia a calificat fapta drept tentativă de omor intenționat, comisă profitând de starea de neputință a victimei. Instanța a reținut și circumstanțe agravante: inculpatul era recidivist și a acționat sub influența alcoolului.

În baza probelor administrate, pe 1 septembrie 2025, instanța l-a condamnat pe inculpat la 15 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis și la plata cheltuielilor judiciare în sumă de 4044 lei. Cuțitul folosit a fost dispus spre nimicire, iar alte obiecte ridicate în dosar vor fi restituite sau anexate cauzei.

Cazul scoate în evidență riscurile majore din centrele de îngrijire atunci când beneficiarii cu antecedente violente și consum de alcool nu sunt monitorizați corespunzător. Verdictul dur al instanței reflectă gravitatea faptei și necesitatea izolării inculpatului pentru protecția celorlalți rezidenți.