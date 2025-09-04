Opt kilograme de droguri, confiscate de polițiști: Patru persoane au fost reținute

Patru persoane – trei bărbați cu vârste de 22, 49 și 56 de ani, cetățeni străini, și o femeie de 55 de ani au fost reținute pentru 72 de ore, fiind suspectate că păstrau și comercializau droguri în cantități foarte mari, pe teritoriul municipiului Chișinău.

Totul a pornit ieri dimineață, când polițiștii aflați la patrulare au observat un tânăr de 22 de ani cu un comportament suspect. În timpul verificărilor, acesta a scos și a predat voluntar opt pachete cu droguri, câte un kilogram fiecare.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că drogurile fuseseră transmise anterior de către o femeie de 55 de ani, ascunse într-un colet cu piese auto adus din străinătate.

Ulterior, oamenii legii au reținut și alți doi bărbați, cetățeni străini, suspectați că ar fi implicați în organizarea și transportarea substanțelor narcotice.

Perchezițiile efectuate la domiciliile, birourile și mașinile suspecților au scos la iveală 11 000 de dolari, cântare electronice de precizie, înscrisuri de ciornă și mai multe dispozitive de stocare a informațiilor.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei patru riscă până la 15 ani de închisoare. Între timp, investigațiile continuă pentru a fi identificați și alți complici implicați în această schemă.