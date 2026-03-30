Tăcerea care costă vieți: De ce nu sunt raportate suficient neregulile în spitalele din țară

Două cazuri recente din spitalele din Hîncești și Nisporeni au scos la iveală nu doar probleme grave din sistemul medical, ci și o realitate îngrijorătoare: neregulile sunt adesea cunoscute, dar rareori raportate. În timp ce autoritățile promit investigații și sancțiuni, specialiștii atrag atenția că fără protejarea și încurajarea avertizorilor de integritate, astfel de situații riscă să se repete.

Tragedia care putea fi evitată prin raportare promptă

La mijlocul lunii martie curent, directorul Spitalului Raional Hîncești, Petru Ciubotaru, și-a depus demisia pe fundalul controversei legate de decesul Ludmilei Vartic. Potrivit Ministerului Sănătății, cazul femeii, internată în noiembrie 2025 după o presupusă tentativă de suicid, nu a fost raportat la Poliție de către cadrele medicale, deși astfel de situații ar fi trebuit sesizate autorităților competente. Ministerul a instituit o comisie care urmează să analizeze traseul pacientei și respectarea procedurilor medicale, în timp ce ancheta continuă pentru a clarifica toate circumstanțele tragediei.

Când vocea părinților înlocuiește controalele ineficiente

Un alt caz a fost semnalat la Spitalul Raional Nisporeni, unde, în luna februarie curent, mama unui copil internat a publicat imagini cu condiții mizerabile în secția de pediatrie: baie nefuncțională, lenjerie murdară și gândaci. În urma controalelor, autoritățile au confirmat încălcările normelor sanitaro-igienice. Ministerul Sănătății (MS) a anunțat sistarea activității secției, iar directoarea spitalului a demisionat. Acest caz demonstrează că și persoanele din afara sistemului pot juca un rol esențial în elucidarea neregulilor. Astfel, abuzurile pot fi combătute nu doar prin controale ale autorităților, care nu întotdeauna sunt eficiente, dar și prin implicarea oamenilor care aleg să nu tacă.

Haina medicală și datoria legală: Raportarea nu este opțională

Mariana Kalughin, expertă juridică la Transparency International-Moldova, susține că instituțiile medicale sunt obligate prin lege să protejeze avertizorii.

„Personalul medical se încadrează în categoria agenților publici și are obligația să raporteze încălcările legii. Tăinuirea unui act de corupție este sancționată în funcție de statutul făptuitorului”, explică experta. Ea adaugă că instituția avertizării de integritate este încă insuficient valorificată în medicină.

Canalele oficiale: Cum poți sesiza abuzurile fără a te expune

Angajații medicali au la dispoziție canale oficiale pentru a raporta nereguli: e-mail, petiții fizice sau linii telefonice dedicate (linia verde și linia anticorupție). În ultimii ani, MS a recepționat multiple plângeri privind condițiile precare, disfuncționalitățile administrative sau nereguli în relațiile de muncă, acestea fiind examinate pentru elucidarea circumstanțelor. Reprezentanții MS au menționat pentru API că sesizările pot fi și anonime pentru a reduce riscul represaliilor, precizând că avertizorii beneficiază de confidențialitate și protecție legală. Totuși, mulți angajați ezită să raporteze neregulile existente în sistemul medical de frica pierderii locului de muncă.

Mariana Kalughin conchide: „Asigurarea inevitabilității pedepsei este esențială pentru a încuraja potențialii avertizori și pentru a preveni viitoare infracțiuni”.

Victoria Borodin

Acest articol a fost realizat de Asociația Presei Independente (API) în cadrul proiectului „Consolidarea rolului avertizorilor de integritate în combaterea corupției (EWAC)”, finanțat de Expertise France și implementat de Transparency International în colaborare cu TI-Moldova, TI-Muntenegru și TI Macedonia de Nord. Opiniile exprimate în acest articol aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția oficială a finanțatorului sau a organizațiilor partenere ale proiectului.