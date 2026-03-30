Poliția: Se caută un bătrân de 79 de ani…

Polițiștii desfășoară acțiuni de căutare a unui bărbat de 79 de ani din Bălți, care, la data de 22 martie, în jurul orei 18:00, a plecat de la domiciliu într-o direcție necunoscută și până în prezent nu a revenit.

Semnalmente: înălțimea de 1,68 m și corpolență medie. În momentul plecării era îmbrăcat în geacă neagră, pantaloni negri, chipiu negru și încălțat cu pantofi cafenii.

Atenție: bărbatul are probleme de vedere, ceea ce îi poate îngreuna deplasarea și orientarea.

Dacă dețineți informații care ar putea ajuta la localizarea acestuia, sunteți rugați să anunțați imediat Poliția la numerele: 069116501, 068976000

Orice detaliu contează.