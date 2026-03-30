Permisele de conducere emise de autoritățile din Republica Moldova vor fi recunoscute în Irlanda.

 Permisele de conducere emise de autoritățile din Republica Moldova vor fi recunoscute în Irlanda. Proiectul care prevede aprobarea semnării Acordului în acest sens a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului de miercuri, 1 aprilie, transmite moldpres.md

Ca rezultat al semnării Acordului, cetățenii moldoveni stabiliți în Irlanda își vor putea preschimba permisele de conducere fără a susține probe teoretice sau practice. De aceleași condiții vor beneficia, pe teritoriul țării noastre, și deținătorii permiselor auto eliberate de autoritățile irlandeze.

Potrivit autorităților, acest lucru va permite facilitarea traficului rutier între cele două țări și consolidarea relațiilor moldo-irlandeze în domeniul transporturilor, siguranței rutiere și al afacerilor interne.

Republica Moldova are semnate deja tratate de recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere cu mai multe state, printre care Turcia, Lituania, Italia, Albania, Spania și Grecia, precum și o declarație comună de intenție cu Germania privind transcrierea permiselor de conducere.


