Solidarity Fund PL in Moldova, Ministerul Mediului a mai recepționat cinci tone de material absorbant ecologic

 Ministerul Mediuluia recepționat încă 5 tone de material absorbant ecologic de la Solidarity Fund PL in Moldova (Polonia). Stocurile necesare pentru intervenție le asigurăm atât de la partenerii din România și UE, cât și direct de pe piața locală din Moldova.

Cele 22 de filtre sunt monitorizate permanent. Deși sursa poluării a fost stopată, curentul apei mai scoate la suprafață urme de produse petroliere care au rămas blocate anterior în vegetație sau pe maluri. “Echipele noastre rămân mobilizate în teren, pe cursul râului Nistru, pentru cel puțin încă 3 săptămâni. Vom înlocui filtrele la timp și vom proteja prioritar zonele stațiilor de captare prin filtre noi și împrăștierea materialului absorbant,” spun autoritățile.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

