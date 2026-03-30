Procuratura Generală, informează despre evoluția urmăririi penale în cauza penală privind decesul Ludmilei Vartic la 03.03.2026, prin sinucidere, ca urmare a pretinselor acțiuni de violență în familie, determinat de comportamentul abuziv și presiunile exercitate de către soț.

Urmărirea penală pe caz a fost pornită la 09.03.2026, de către organul de urmărire penală al Inspectoratului de poliție Hîncești, în baza art.201/1 alin.(3) lit.b) din Codul penal (violența în familie), iar, prin ordonața Procurorului General din 17.03.2026, cauza penală a fost retrasă din gestiunea organului de urmărire penală al Inspectoratului de poliție Hîncești și transmisă pentru efectuarea urmăririi penale în continuare organului de urmărire penală al Inspectoratului de poliție Rîșcani al DP mun.Chișinău.

În continuare, a fost constituit un grup de urmărire penală format din procurori din cadrul Procuraturii mun.Chișinău, Oficiul Rîșcani și procurori din cadrul Procuraturii Hîncești, precum și ofițeri de urmărire penală din cadrul organului de urmărire penală al Inspectoratului de poliție Rîșcani al Direcției de Poliție a mun.Chișinău.

În context, pentru a asigura informarea publicului privind cazul de rezonanță, inclusiv privind cauza decesului stabilit potrivit concluziilor raportului de expertiză medico-legală, vă aducem la cunoștință că medicii legiști au concluzionat că decesul victimei a survenit în rezultatul multiplelor fracturi și al traumatismelor organelor interne.

Mai mult, s-a determinat că leziunile depistate sunt caracteristice căderii de la înălțime, care au fost produse intravital şi simultan, având legătură cauzală cu survenirea decesului victimei.

În cadrul urmăririi penale au fost audiați mai muți martori, au fost efectuate ridicări de obiecte și documente, precum și efectuate cercetări suplimentare la fața locului.

Consecvent, au fost dispuse expertizele grafologice, grafoscopice, fizico-tehnice precum și expertiza informațională a dispozitivelor de comunicare: telefoanele mobile ale victimei, bănuitului și martorilor, executarea cărora a fost pusă în sarcina subdiviziunilor specializate ale MAI.

Pe caz, după acumularea probelor necesare, va fi dispusă expertiza psihologico-psihiatrică, inclusiv, definitivându-se acumularea spectrului necesar de documente pentru dispunerea expertizei psihologico-psihiatrice post mortem în privința victimei.

Procurorii au elaborat planul de acțiuni specific acestor categorii de crime, inclusiv ținând cont de rigorile stabilite de practica Curții europene a Drepturilor Omului.

În dependență de probatoriul administrat, cu respectarea drepturilor părților în proces, vom interveni cu informații suplimentare privind derularea investigațiilor, informează procuratura.md

