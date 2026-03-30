Educație media în acțiune: un atelier pentru tinerii drochieni despre combaterea Fake News

Într-o lume dominată de fluxuri rapide de informații și de acces nelimitat la conținut digital, capacitatea de a discerne adevărul de fals devine o competență esențială. Dezvoltarea gândirii critice nu mai este doar un avantaj intelectual, ci o necesitate pentru fiecare cetățean care își dorește să înțeleagă corect realitatea și să ia decizii informate.

Dezinformarea, sub diversele sale forme, influențează percepții, modelează opinii și poate afecta coeziunea socială, încrederea în instituții și chiar procesele democratice. În acest context, educația media și cultivarea unui spirit analitic devin instrumente fundamentale pentru protejarea spațiului public și pentru consolidarea unei societăți reziliente.

În acest context, pe 26 martie curent, HUB-ul Tinerilor Scriitori și Jurnaliști din orașul Drochia a găzduit un eveniment semnificativ – atelierul interactiv „Spargem Fake News în 90 minute”.

Sesiunea a fost facilitată cu profesionalism și implicare de către Adriela Bejenari și Doinița Stamati, membre AO „Femeia de Azi”, care au creat un cadru deschis pentru dialog, reflecție și învățare activă, ghidând pas cu pas participanții în lumea dezinformării.

Activitatea a fost organizată în continuarea programului de instruire „Educație media pentru ONG-uri”, desfășurat în cadrul proiectului „Promovarea coeziunii sociale și a încrederii prin educație media și conținut media incluziv”, implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent din Moldova, reprezentând o experiență dinamică și educativă, dedicată dezvoltării gândirii critice și combaterii dezinformării în rândul participanților.

Într-o manieră interactivă și accesibilă, atelierul a oferit participanților instrumente practice pentru identificarea știrilor false, analiza surselor de informare și înțelegerea mecanismelor de manipulare mediatică.

În cadrul atelierului participanții și-au exprimat opiniile în timp real printr-o întrebare pe menti.com.; au explorat fenomenul fake news prin jocul „Echipa de detectivi”.

Fiecare grup a primit o știre falsă și a avut misiunea să identifice semnalele de alarmă și să verifice informația din cel puțin o sursă sigură.

Au continuat cu un Jeopardy Game, grație căruia participanții și-au testat cunoștințele acumulate, au răspuns la întrebări și au adunat puncte într-un spirit competitiv, dar și foarte distractiv.

Atelierul a culminat cu o sesiune de feedback, reflectând asupra celor învățate.

A învăța să punem întrebări, să verificăm sursele, să analizăm mesajele și să înțelegem intențiile din spatele informațiilor sunt pași esențiali în combaterea manipulării. Prin promovarea gândirii critice, contribuim nu doar la dezvoltarea personală, ci și la construirea unei comunități informate, responsabile și capabile să facă față provocărilor contemporane.

Activitatea a fost desfășurată ca urmare a Programului de instruire „Educație media pentru ONG-uri”, organizat în cadrul proiectului „Promovarea coeziunii sociale și a încrederii prin educație media și conținut media incluziv”, implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent Moldova în perioada 1 octombrie 2025 – 30 iunie 2026, cu sprijinul Elveției.

Ala BUGAI, coordonatoarea HUB-ului Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, membră AO „Femeia de Azi”