Un singur candidat pentru șefia Culturii la Soroca: este pregătită decizia pentru numire

Concursul pentru funcția de șef al Secției Cultură și Turism Soroca a ajuns într-un punct decisiv: după excluderea unui candidat și prelungirea termenului-limită, autoritățile raionale se pregătesc să numească în funcție persoana rămasă în cursă, printr-o decizie ce urmează a fi examinată în ședința Consiliului Raional din luna aprilie.

Amintim că situația concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere la Secția Cultură și Turism Soroca s-a schimbat după ce comisia de concurs a analizat dosarele celor doi candidați inițiali: Marina Omelcenco și Anatol Rudei. În urma evaluării, Anatol Rudei a fost exclus din concurs, pe motiv că nu ar deține studii superioare în domeniul culturii, administrației publice sau turismului.

Decizia a fost confirmată de președintele comisiei de concurs, Mihail Ojog, care a declarat: „Eu am venit cu părerea ca Anatol Rudei să fie admis, căci oricum are studii superioare, doar că nu în domeniu. Dar jurista ne-a spus că nu putem face legal acest lucru”.

În aceste condiții, în concurs a rămas un singur candidat – Marina Omelcenco, specialistă în cadrul Secției Cultură și Turism Soroca. Pentru a asigura o competiție, autoritățile au decis prelungirea termenului de depunere a dosarelor până la 27 martie 2026. Cu toate acestea, la expirarea termenului nu a fost depus alt dosar, ne-au informat surse din cadrul autorităților raionale.

În paralel, Serviciul Resurse Umane a inițiat includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Raional Soroca a proiectului de decizie privind numirea în funcție a șefului Secției Cultură și Turism. Documentul prevede, între altele, numirea în funcție începând cu data de 29 aprilie 2026 și încetarea interimatului exercitat în prezent de Anatol Rudei.

Potrivit notei de fundamentare, necesitatea proiectului este determinată de vacanța funcției și de nevoia asigurării continuității activității în domeniul culturii și turismului la nivel raional. Contextul concursului a generat însă și discuții legate de criteriile de eligibilitate. În pofida acestor controverse, reprezentanții comisiei au susținut că toate cerințele sunt legale și că procedura s-a desfășurat conform prevederilor în vigoare.

În lipsa altor candidați și după finalizarea procedurilor legale, Consiliul Raional Soroca urmează să decidă asupra numirii în funcție a noului șef al Secției Cultură și Turism.

