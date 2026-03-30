Dialog între generații pentru adevăr: atelier de educație media la Sofia

Departe de agitația marilor orașe, în comunitățile rurale, informația circulă adesea prin canale limitate, iar granița dintre adevăr și dezinformare poate deveni tot mai fragilă. Într-o lume dominată de fluxuri rapide de știri și rețele sociale, capacitatea de a distinge între informații corecte și conținut manipulator nu mai este doar un avantaj, ci o necesitate. Combaterea dezinformării în mediul rural înseamnă mai mult decât corectarea unor știri false – înseamnă protejarea comunității, consolidarea încrederii și cultivarea unei gândiri critice care unește generații. Doar prin informare corectă și educație media putem construi comunități mai reziliente, mai implicate și mai pregătite să aleagă adevărul.

Având oportunitatea de a participa la programul de instruire „Educație media pentru ONG-uri”, organizat în cadrul proiectului „Promovarea coeziunii sociale și a încrederii prin educație media și conținut media incluziv”, implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent Moldova, am organizat recent, la Gimnaziul „Viorel Cantemir” din satul Sofia, atelierul workshop „Reflectăm împreună: dialog între generații pentru o informare corectă”. Evenimentul a reunit tineri, profesori, bibliotecari și seniori într-un dialog deschis, util și necesar pentru întreaga comunitate.

Am avut onoarea să facilitez acest atelier, ca formatoare în educația media și membră AO „Femeia de Azi”. La eveniment au participat peste 30 de persoane dornice să învețe cum să se informeze corect în era digitală.

Participanții au descoperit informații valoroase despre:

surse sigure din mass-media și mediul online;

diferența dintre informație și opinie;

modalități de recunoaștere a știrilor false;

identificarea manipulării și a narațiunilor false.

Atelierul a avut un caracter interactiv, incluzând mini-teste, exerciții practice, lucru în echipe și jocuri de rol, menite să stimuleze gândirea critică și implicarea activă a tuturor participanților.

La final, toți cei prezenți au completat chestionare de feedback și au subliniat necesitatea organizării unor astfel de activități, în special în mediul rural, unde accesul la informații corecte și la educația media este esențial.

Împreună învățăm să gândim critic, să verificăm informațiile și să alegem adevărul!

AO „Femeia de Azi” aduce sincere mulțumiri administrației Gimnaziului „Viorel Cantemir”, în persoana directoarei Irina Tighineanu, pentru găzduire și colaborare; directoarei adjuncte pentru educație, Jana Gîrlă, și directoarei adjuncte pentru instruire, Tatiana Leșanu, pentru buna organizare, precum și tuturor participanților – tineri și seniori – pentru implicarea activă.

Activitatea este desfășurată ca urmare a Programului de instruire „Educație media pentru ONG-uri”, organizat în cadrul proiectului „Promovarea coeziunii sociale și a încrederii prin educație media și conținut media incluziv”, implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent Moldova în perioada 1 octombrie 2025 – 30 iunie 2026, cu sprijinul Elveției.

Ala BUGAI, membră AO „Femeia de Azi”