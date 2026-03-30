EFA este gata de reluarea campionatului. Primul „examen” urmează la Bălți, cu Atletico

De către
OdN
-
0
15

Sâmbătă, 4 aprfilie, se reia Campionatul Republicii Moldova la fotbal, liga a II-a, Seria Nord. Fotbaliștii de la EFA (Visoca) au meci în deplasare, la Bălți, în compania formației Atletico.

Înainte de primul meci oficial, visocenii au susținut un meci amical cu titrata echipă Petrocub (Hâncești), unul din liderii Ligii 7777. Victoria a fost de partea hânceștenilor, scor 5-2. Pentru EFA au marcat Andrei Drab și Alexei Diordiev.

Vă reamintim că, la zi, EFA ocupă locul secund la o destanță mare de lider, dar…În fotbal sunt posibile minuni, iar visocenii au demonstrat că nu lasă „armele jos”, cu una-cu două…

Succes, băieți!

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
Vulturii Cutezatori Vulturii Cutezatori 12 11 1 0 50-13 34
EFA Visoca EFA Visoca 12 9 0 3 41-24 27
FC Speranța Drochia FC Speranța Drochia 12 7 3 2 35-24 24
FC Steaua Nordului FC Steaua Nordului 12 7 1 4 20-17 22
CF Locomotiva Ocnita CF Locomotiva Ocnita 12 7 0 5 25-19 21
FC Țarigrad FC Țarigrad 12 6 0 6 34-25 18
CSFCJT Atletico CSFCJT Atletico 12 4 0 8 25-24 12
CF Edineț CF Edineț 12 4 0 8 23-31 12
CF Olimpia CF Olimpia 12 2 1 9 21-41 7
10 FC Granicerul FC Granicerul 12 0 0 12 10-66 0

  • ETICHETE
  • VC
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.