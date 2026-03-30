EFA este gata de reluarea campionatului. Primul „examen” urmează la Bălți, cu Atletico

Sâmbătă, 4 aprfilie, se reia Campionatul Republicii Moldova la fotbal, liga a II-a, Seria Nord. Fotbaliștii de la EFA (Visoca) au meci în deplasare, la Bălți, în compania formației Atletico.

Înainte de primul meci oficial, visocenii au susținut un meci amical cu titrata echipă Petrocub (Hâncești), unul din liderii Ligii 7777. Victoria a fost de partea hânceștenilor, scor 5-2. Pentru EFA au marcat Andrei Drab și Alexei Diordiev.

Vă reamintim că, la zi, EFA ocupă locul secund la o destanță mare de lider, dar…În fotbal sunt posibile minuni, iar visocenii au demonstrat că nu lasă „armele jos”, cu una-cu două…

Succes, băieți!

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte 1 12 11 1 0 50-13 34 2 12 9 0 3 41-24 27 3 12 7 3 2 35-24 24 4 12 7 1 4 20-17 22 5 12 7 0 5 25-19 21 6 12 6 0 6 34-25 18 7 12 4 0 8 25-24 12 8 12 4 0 8 23-31 12 9 12 2 1 9 21-41 7 10 12 0 0 12 10-66 0