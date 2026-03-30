Teatrul „TineArt” din Șoldănești a fost cel mai bun la „Rampa Nistreană”, ediția 25-a

   La Soroca s-a desfășurat ediția a25-a a Festivalului de Teatru „Rampa Nistreană”, dedicată Zilei Mondiale a Teatrului. La eveniment au participat colective teatrale din mai multe localități ale Republicii Moldova.
  Premiul Mare a fost câștigat de Teatrul „TineArt” din orașul Șoldănești, regizor Tatiana Vrajitoru, iar premil I juriul l-a acordat Teatrului studiou „Prințul Negru” de la Instituția Publică Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” din municipiul Chișinău. Și celalalte colective – Teatrul dramatic „Prometeu” de la Palatului de Cultură din municipiul Soroca, regizor Iurii Babii,  Teatrul dramatic din satul Cosăuți raionul Soroca, regizor Constantin Ciumac, Teatrul studiou „Debut” de la Colegiul de Arte ”Nicolae Botgros” din municipiul Soroca, regizor Tamara Grițenco, și Trupa de teatru „Năzdrăvanii” de la Scoala de Arte „ A. Stârcea” din municipiul Chișinău au primit Diplome din partea organizatorilor.
  Redacția „Observatorului de Nord” a înmânat un Premiu special Teatrului studiou „Prințul Negru”.
Foto: Secvență din spectacolul „Copii în Cătușele Siberiei”, de Spiridon Vangheli

Articolul precedentTurneul la lupte greco-romane „Invită Serghei Tâmco” și-a desemnat laureații, 17 din ei fiind din Soroca!
Articolul următorEFA este gata de reluarea campionatului. Primul „examen” urmează la Bălți, cu Atletico
OdN
OdN
