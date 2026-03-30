Turneul la lupte greco-romane „Invită Serghei Tâmco” și-a desemnat laureații, 17 din ei fiind din Soroca!

 În sala de lupte a Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din Soroca s-a desfășurat Turneul Internațional la lupte greco-romane „Invită Serghei Tâmco”, competiție finanțată de primăria municipiului Soroca.

La turneu au participat 80 de sportivi din șase localități: orașul Florești, municipiul Chișinău, satul Buțeni (Hâncești), satul Mileștii Mici (Ialoveni), orașul Vinița (Ucraina) și municipiul Soroca.

Cum și era de așteptat, o evoluție frumoasă au avut gazdele competiției, sorocenii obținând nu mai puțin de 17 locuri premiante (!!!). Astfel, locul I și medalia de aur au fost câștigate de Matei Sochircă (categoria de greutate 20 kg), Timofei Plitoc (32 kg), Ilie Sochircă (22 kg), Timur Braniște (26 kg),  Roman Oleinic (38 kg), Mihai Cristel (47 kg). Pe treapta a doua a podiumului de onoare au urcat Chiril Revenco (26 kg), Constantin Tomița (32 kg), Elisei Ceban (22 kg), Matei Sochirca (28 kg),  Ruslan Negru (32 kg), Iustin Ursu (38 kg), iar medaliile de bronz au fost câștigate de Andrei Bujor (23 kg), Ramin Sandulschii (23 kg), Bogdan Doroș (26 kg), Emilian Ceban (22 kg), Miron Pegza (28 kg). Bravo, tinerilor luptători! Respect antrenorilor!

 

 


OdN
OdN
