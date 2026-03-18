Comisia de concurs l-a exclus pe Anatol Rudei din cursa pentru șefia Secției Cultură și Turism Soroca

Întrunită recent, comisia de concurs pentru șefia Secției Cultură și Turism Soroca, a analizat dosarele celor doi candidați, Marina Omelcenco și Anatol Rudei. Membrii acesteia au decis excluderea lui Anatol Rudei, pe motiv că nu ar avea studii superioare în domeniu.

Informația ne-a fost confirmată de Mihail Ojog, președintele comisiei de concurs. Acesta ne-a spus că Anatol Rudei nu a prezentat actele că ar avea studii superioare în domeniul culturii, administrației publice sau turismului. „Eu am venit cu părerea ca Anatol Rudei să fie admis, căci oricum are studii superioare, doar că nu în domeniu. Dar jurista ne-a spus că nu putem face legal acest lucru” ne-a declarat Mihail Ojog.

De fapt, după absolvirea Colegiului de Muzică „Ștefan Neaga” din Chișinău, Anatol Rudei și-a continuat studiile la Academia de Muzică din Chișinău, iar ulterior s-a transferat la Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca, România. A abandonat pe ultima sută de metri studiile, și a venit să muncească și promoveze cultura la Soroca. Ulterior a absolvit Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”. Cu toate că este o personalitate culturală apreciată în Republica Moldova și România, Consiliul Raional Soroca are alte cerințe.

Și fiindcă a rămas doar un candidat, autoritățile raionale au decis că prelungesc termenul concursului până la 27 martie 2026. Totodată secretara comisiei de concurs ne-a spus că cerințele despre care scriam anterior că ridică suspiciuni, sunt legale, și că s-a respectat buchia legii.

1 de 2

Amintim că Marina Omelcenco specialistă a Secției Cultură şi Turism Soroca și Anatol Rudei, care în prezent deține funcția de șef – interimar al secției, au depus actele în concursul anunțat de Consiliul Raional Soroca. Autoritățile raionale au anunțat la 24 februarie 2026 concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Secției Cultură și Turism Soroca.

VEZI ȘI