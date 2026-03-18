Situația de pe râul Nistru: ultimele date arată o evoluție pozitivă. Prioritatea este sănătatea cetățenilor

La începutul ședinței de astăzi a Guvernului, premierul Alexandru Munteanu a declarat că, „…ultimele date arată o evoluție pozitivă a situației de pe râul Nistru. Valorile sunt în scădere față de primele măsurători Lucrările în teren continuă, prioritatea fiind sănătatea cetățenilor”.

„Știm cât de greu este să trăiești fără apă, dar între disconfort și risc pentru sănătate cu claritate alegem protejarea oamenilor. Există diferite tipuri de soluții, unele sunt bune, dar nu sunt aplicabile imediat. Altele durează. Unele soluții nu sunt prea comode, dar sunt eficiente și alegem soluțiile care cu siguranță de aproape 100% protejează oamenii. De aceea acționăm, instalăm filtre. Au fost instalate deja șapte baraje pe Nistru. Intervenim în teren lucrăm împreună cu colegii din România, cărora le mulțumim pentru ajutorul prompt”, a afirmat Alexandru Munteanu.

 


OdN
OdN
