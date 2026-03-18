O femeie de 57 de ani a fost prinsă cu 35 pliculețe de droguri, în preajma unui liceu din Drochia / VIDEO

Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a INI, în comun cu angajații Inspectoratului de Poliție Drochia și procurorii PCCOCS ai oficiului Nord, anunță reținerea în Drochia a unei femei din Bălți, cu peste 35 pliculețe de droguri, care plasa „doze” în ascunzișuri, în regiunea unui liceu din oraș.

Aceasta are vârsta de 57 de ani, iar drogurile de tip alfa-PVP (denumite „sare”) le plasa în ascunzișuri prin folosirea magneților, cu care atașa de suporturi metalice pliculețele de droguri (garduri metalice, bănci, gherete etc). Magneții pe care ar fi urmat să-i mai folosească la livrarea drogurilor – peste 130 la număr – au fost găsiți și ridicați din apartamentul acesteia din Bălți.

Oamenii legii menționează faptul că pe lângă plasarea drogurilor în Drochia, unde a fost reținută în flagrant, femeia ar mai fi plasat droguri în ascunzișuri pentru clienți în raioanele Ocnița, Edineț, Briceni, Râșcani, Sângerei, Bălți, Orhei, Soroca, Fălești și Ungheni. În acest scop, aceasta prelua alte cantități mai mari de droguri, pe care le porționa pentru dozele solicitate de clienți, pe care ulterior le livra în ascunzișuri, unde le atașa cu magneți de obiecte metalice. Ulterior, aceasta le fotografia și-i informa pe clienți despre locația exactă.

Prin urmare, femeia a fost reținută, cu sprijinul angajaților de Poliție din Drochia. Ulterior, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), aceasta a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, prin încheierea Judecătoriei Bălți. Urmărirea penală continuă, inclusiv în privința altor complici ai învinuitei, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.