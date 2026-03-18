Cetățenii vor primi mesaje de avertizare în situații de risc. Republica Moldova va implementa Sistemul MD – ALERT.

Astăzi, la ședința Guvernului, a fost aprobat un proiect cu privire la implementarea, în Republica Moldova, a Sistemului de avertizare publică MD – ALERT. Acesta va permite ca, în situații de risc, cetățenii să primească imediat mesaje de avertizare direct pe telefonul mobil, prin rețelele operatorilor de comunicații. 

Sistemul de avertizare publică va fi folosit în cazul producerii unor situații de criză, când viața și sănătatea populației vor fi puse în pericol, cum ar fi fenomene meteo extreme, accidente majore sau alte urgențe. Potrivit autorităților, implementarea unui Sistem de avertizare publică reprezintă o prioritate strategică pentru Republica Moldova, în contextul multiplelor provocări globale și regionale. Anterior, ministra de Interne a anunțat că Sistemul va fi funcțional din anul 2027. (Foto: Zugo.md)

 


Articolul precedentO femeie de 57 de ani a fost prinsă cu 35 pliculețe de droguri, în preajma unui liceu din Drochia / VIDEO
