Marina Omelcenco și Anatol Rudei concurează pentru funcția de șef al Secției Cultură și Turism Soroca

Marina Omelcenco specialistă a Secției Cultură şi Turism Soroca și Anatol Rudei, care în prezent deține funcția de șef – interimar al secției, au depus actele în concursul anunțat de Consiliul Raional Soroca. Autoritățile raionale au anunțat la 24 februarie 2026 concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Secției Cultură și Turism Soroca.

Data-limită de depunere a dosarelor a fost stabilită 12 martie 2026, iar pentru astăzi a fost stabilită prima Ședință a Comisiei de concurs. Informația privind cei doi candidați nu a fost deocamdată făcut publică, fiind aflată pe surse din cadrul Consiliului Raional Soroca.

Apropo, unele cerințe față de candidați specificate în cadrul concursului, ridică suspiciuni. Printre ele sunt: Cerința „Statut de funcționar public”, cu toate că Regulamentul tip prevede că la concurs pot participa toate persoanele care îndeplinesc condițiile legale și cerințele funcției, fără restricții suplimentare privind statutul anterior. De exemplu dacă o persoană din afara sistemului are studii superioare în domeniu și experiență profesională relevantă în ramura culturii, nu poate participa fiindcă… nu este funcționar public, astfel pare-se că se restrânge artificial accesul la concurs. Apropo, aici nu se cere experiență managerială. Altă cerință atipică este experiența profesională mai mică decât de obicei, „de 2 ani în domeniul culturii, administrației publice sau turismului”, în comparație cu trei ani care se cerea de obicei. Cel puțin așa a fost la concursurile pentru funcția de arhitect-șef al Serviciul Arhitectură din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca, șef al Direcției Finanțe, chiar și șef-adjunct al Direcției agricultură şi alimentaţie, responsabil pe problemele de mediu tot trei ani cu experiență profesională în domeniu ce cerea.