Un sorocean de 20 de ani este suspectat de implicare în circulația ilegală a drogurilor

Zipper bag with marijuana. Arrested man in handcuffs in the background.

Polițiștii din Bălți documentează activitatea infracțională a unui tânăr de 20 de ani, originar din Soroca, suspectat de implicare în circulația ilegală a drogurilor. Acesta a fost observat de oamenii legii în timp ce se deplasa pe o stradă din Bălți, manifestând un comportament suspect, asupra sa fiind depistatǎ marijuana.

  În cadrul documentării cazului, tânărul a indicat și locurile unde ar fi plasat alte 8 pachețele cu droguri, într-o fâșie forestieră din municipiu.  Substanțele au fost ridicate și transmise pentru expertiză, iar valoarea drogurilor scoase din circuit se estimează la peste 5 000 de lei.
Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe caz a fost inițiată urmărirea penală pentru circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare.
OdN
OdN
