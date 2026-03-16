Informații actualizate cu privire la situația de pe Nistru – încă cel puțin 12 ore fără apă

De către

Conform informației oficiale, prezentate de Ministerul Mediului, alimentarea cu apă din fluviul Nistru rămâne suspendată pentru cel puțin încă 12 ore în localitatea Naslavcea, în raioanele Soroca, Florești, Sîngerei și în mun. Bălți.

Deși rezultatele analizelor de laborator indică o evoluție ușor pozitivă, măsura este menținută pentru a garanta siguranța deplină a consumatorilor și a evita riscul contaminării cu poluant a rețelelor de aprovizionare cu apă.

În acest interval, Ministerul Mediului, împreună cu Administrațiile Publice Locale, depune eforturi pentru identificarea și activarea unor surse de apă alternative: Raionul Soroca: S-au curățat și au fost puse în funcțiune 7 sonde arteziene, prin intermediul cărora va fi livrată în curând apa către consumatori.

Raionul Florești: A început utilizarea sondelor care pompează apă din subteran. Astfel localitățile care se aprovizionau direct din Nistru (Iliciovca, Maiscoe, Trifănești, Sevirova, Ivanovca, Bezeni, Scăieni) deja sunt alimentate cu surse alternative de apă.

Raionul Sîngerei: Majoritatea localităților se alimentează din sonde proprii. În prezent, o singură localitate, Heciul Nou, rămâne fără alimentare stabilă. Școala și grădinița sunt aprovizionate cu apă potabilă cu sprijinul Consiliului Raional.

Municipiul Bălți: Autoritățile vor acorda sprijin locuitorilor în orele următoare prin asigurarea transportului de apă potabilă și tehnică. Totodată, se depun eforturi pentru identificarea unor sonde suplimentare în raioanele învecinate.

Întrucât sursa de poluare din amonte rămâne activă, echipele noastre mențin o monitorizare riguroasă în teren. În paralel cu instalarea barierelor de filtrare suplimentare pe cursul râului, identificăm noi soluții tehnice pentru eficientizarea procesului de decontaminare a apei.