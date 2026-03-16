Soroca ar putea avea noi parteneriate internaționale cu localități din Lituania, Polonia și Ucraina

Conducerea Municipiului Soroca vrea să-și extindă relațiile internaționale. Consiliul municipal urmează să examineze mai multe proiecte de decizie care prevăd semnarea unor acorduri de cooperare cu municipalitatea Anykščiai din Lituania, județul Węgorzewo din Polonia și Consiliul Sătesc Bugeac din regiunea Odesa, Ucraina, parteneriate ce ar putea deschide noi oportunități de colaborare economică, culturală și educațională.

Autoritățile locale din Soroca intenționează să instituționalizeze relațiile de colaborare cu mai multe comunități din Europa, prin semnarea unor acorduri oficiale de cooperare. Proiectele de decizie pregătite pentru examinare de către Consiliul municipal vizează dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între municipiul Soroca și trei parteneri externi.

Unul dintre acorduri prevede stabilirea unui parteneriat cu municipiul Anykščiai din Republica Lituania. Cooperarea ar putea include schimburi de experiență și inițiative comune în domenii precum cultura, protejarea patrimoniului cultural, sportul, turismul și promovarea regională, dar și dezvoltarea antreprenoriatului, inovării, științei și tehnologiei.

Un alt acord este propus cu județul Węgorzewo din Republica Polonă. Prin această colaborare, autoritățile locale urmăresc consolidarea relațiilor dintre comunități și organizarea de vizite reciproce între reprezentanții administrațiilor publice locale, ai mediului de afaceri și ai sectorului cultural și turistic.

Municipiul Soroca ar putea semna, de asemenea, un acord de cooperare cu Consiliul Sătesc Bugeac din raionul Bolgrad, regiunea Odesa, Ucraina. Documentul prevede colaborarea în domenii precum cooperarea economică, educația, agricultura și producția alimentară, arta și cultura, turismul, ecologia sau asistența umanitară.

Potrivit proiectelor de acord, cooperarea dintre părți ar putea include schimburi de experiență, întâlniri între reprezentanții autorităților locale, dezvoltarea unor proiecte comune și implicarea instituțiilor publice, a mediului privat și a organizațiilor societății civile. Autoritățile locale consideră că aceste parteneriate pot contribui la dezvoltarea comunității prin promovarea bunelor practici în administrația publică, intensificarea schimburilor culturale și economice și identificarea unor oportunități de investiții sau proiecte finanțate din programe internaționale.

Dacă proiectele de decizie vor fi aprobate de consilierii municipali, Soroca ar putea face un nou pas în consolidarea relațiilor internaționale ale orașului. Noile parteneriate ar putea facilita schimbul de experiență între administrații, dezvoltarea unor proiecte comune și promovarea municipiului pe plan european.